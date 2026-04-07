il furto
07 aprile 2026 alle 08:37aggiornato il 07 aprile 2026 alle 08:37
Sassari, ennesima spaccata in centro: colpita la ParafarmaciaAncora una volta avviene in una delle zone più frequentate, e controllate, della città: l'emiciclo Garibaldi
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Ancora una spaccata a Sassari. E ancora una volta avviene in una delle zone più frequentate, e controllate, della città: l'emiciclo Garibaldi.
A fare le spese del gesto è stata la Parafarmacia Piga il cui vetro d'ingresso è stato distrutto da un grosso mattone.
I soliti ignoti, sembrerebbe, sono entrati e si sono diretti verso la cassa. Non è noto, al momento, se sono stati portati via dei soldi.
Sul posto la polizia di Stato con una pattuglia delle Volanti.
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