Ancora una spaccata a Sassari. E ancora una volta avviene in una delle zone più frequentate, e controllate, della città: l'emiciclo Garibaldi.

A fare le spese del gesto è stata la Parafarmacia Piga il cui vetro d'ingresso è stato distrutto da un grosso mattone.

I soliti ignoti, sembrerebbe, sono entrati e si sono diretti verso la cassa. Non è noto, al momento, se sono stati portati via dei soldi.

Sul posto la polizia di Stato con una pattuglia delle Volanti.

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