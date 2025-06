Siringhe, sangue e feci: continua a Sassari l'emergenza droga nel centro storico tra l'esasperazione dei residenti.

«Ogni giorno- riferisce uno di loro -troviamo i resti lasciati da chi si buca». Tra Archivolto Biddau, via San Cristoforo e via Tziu Cesare, non si contano i lasciti, spesso organici, che l'operatore ecologico deve pulire ogni giorno. «L'altro giorno abbiamo spazzato e pulito anche noi, ma è uno schifo».

Il degrado nel centro storico di Sassari

Intanto gli abitanti lamentano che, nonostante il recente blitz della polizia a Sassari Vecchia, lo spaccio prosegue. «Il peggio però- dichiarano alcuni- sono gli scontri continui tra tossicodipendenti e spacciatori, coi primi che implorano una dose che, per mancanza di soldi, viene negata, anche con le botte».

I giorni ma in particolare le notti sono connotate da grida e pianti che vanno avanti fino alle prime ore del mattino costringendo chi abita in zona a restare sveglio.

