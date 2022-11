Prime piogge e già grandi disagi in diverse località del Sassarese.

Nel capoluogo grandi pozzanghere soprattutto nei quartieri Latte Dolce e Santa Maria di Pisa. Una situazione largamente prevedibile, visto lo stato di alcune arterie e di diverse aree di sosta.

A Porto Torres si sono create diverse piscine, in particolar modo a Villaggio Verde e nel quartiere Serra Li Pozzi, dove in alcuni punti, come via dei Ginepri, l'acqua ha superato il livello dei marciapiedi rendendo il passaggio impossibile ai pedoni per diversi tratti.

Problemi segnalati anche a Sorso.



