È morto Ignazio Camarda, il celebre botanico originario di Orani. Professore ordinario di Botanica nel Dipartimento di Agrario dell’ateneo sassarese, grande studioso della flora sarda e non solo, era in pensione da qualche anno. Il 78enne è stato anche l’autore di diversi libri, per cui era stato premiato, come ad esempio «Grandi alberi e foreste vetuste della Sardegna». «Abbiamo perso un grande studioso» afferma il rettore dell’università di Sassari Gavino Mariotti «ma le sue opere rimarranno.

Per l’Ateneo è un giorno di lutto». Camarda ha svolto anche l’incarico di direttore del Parco della Maddalena e si ricorda, tra i suoi interventi, quello di aver impedito la balneazione a Budelli. Esperto della flora sarda e non solo in ogni suo aspetto, aveva studiato le specie endemiche e aveva ampliato le sue conoscenze recandosi in Ciad per studiarne le piante.

«Il professor Camarda» ricorda Giuseppe Brundu, docente di Botanica biologica a Sassari «oltre alla grandissima conoscenza nel campo della flora, è stato sempre generoso trasmettendo a generazione di studenti l’amore e la passione per le piante». Una delle sue più recenti apparizioni era stata a novembre quando si era mostrato l’Orto Botanico di Sassari, una «creatura» di cui era stato uno degli animatori.

