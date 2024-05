Compiono un furto da migliaia di euro in monili d’oro e d’argento a Sassari e vengono arrestate dai carabinieri a Oristano e Vercelli.

Si tratta di due donne di etnia rom, di 48 e 41 anni che, secondo l’accusa, avrebbero rubato in un appartamento del capoluogo turritano, lo scorso 12 aprile, 5mila euro in gioielli.

Usando dei guanti in lattice perché non venissero rintracciate le impronte. Le stesse donne avrebbero tentato un furto in un’altra abitazione il 16 aprile non riuscendovi perché scoperte dalla proprietaria di casa che le ha messe in fuga.

Le sospettate sono state poi ritrovate dai militari dell’Arma a Oristano e nel comune di Alice Castello in provincia di Vercelli e sono state messe agli arresti domiciliari e a disposizione dell’autorità giudiziaria.

