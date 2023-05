Missione “speciale” per i vigili del fuoco di Sassari, entrati in azione nella zona impervia di Laerru-Sa Rocca manna per recuperare due capre rimaste bloccate.

L’intervento è durato due ore, con una squadra del 115 specializzata in operazioni speleo-alpino-fluviali che si è arrampicata su una parete di roccia, recuperando i due animali per riconsegnarli poi sani e salvi al proprietario.

