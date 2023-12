Condannato a un cumulo di pene di circa 10 anni, si era reso irreperibile ma gli agenti della Squadra Mobile di Sassari lo hanno rintracciato e arrestato.

In cella a Bancali è finito un cittadino straniero, destinatario di sentenze per spaccio di droga, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Gli accertamenti svolti dai poliziotti, che hanno ricostruito gli spostamenti e individuato i luoghi che l’uomo frequentava, ieri mattina lo hanno sorpreso nel quartiere Carbonazzi, arrestandolo.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata