Degrado e riqualificazione. La piazza sopra il Mercato Civico a Sassari vive da anni in stato di abbandono, usata per espletare i bisogni fisici, assumere sostanze stupefacenti o venderle e per farne un deposito di spazzatura che gli operatori ecologici devono ripulire ogni mattina.

E mentre prosegue l’iter per i lavori di rinascita del nuovo mercato, il cui costo è di più di 6 milioni di euro, continua però l’evidenza di quella piazza, da cui tra l’altro si esce dai parcheggi sotterranei, che è un vero simbolo dell’incuria.

Ieri in consiglio comunale, in seguito alla segnalazione del capogruppo FdI Roberto Cadeddu, il sindaco Giuseppe Mascia ha aperto uno spiraglio per il futuro. «È una piazza con tanti problemi - afferma il primo cittadino - e spesso vandalizzata». «Abbiamo l’idea - prosegue - di affrontare un progetto di finanza tra soggetti pubblici e privati per riqualificarla».

L’idea è che in quell’area ci si possa lavorare: «E quindi funga anche da presidio». Mascia annuncia poi che ci si sta confrontando con chi lavora nel Mercato. «Non obbligheremo nessuno a spostarsi nei nuovi spazi al termine dei lavori. Vogliamo però che loro diventino gli attori di un nuovo modo di intendere l’area. E per riuscirci stiamo preparando un regolamento che a breve verrà comunicato al Consiglio». Squarci di futuro in un presente che, al momento, resta ancora nebuloso.

