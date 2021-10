Sono sei giovani nigeriani i destinatari dei Daspo urbani emessi dal questore di Sassari. Sono ritenuti responsabili dei disordini avvenuti la notte tra il 18 e il 19 settembre scorsi nel centro storico scaturiti da una rissa vicino a un circolo gestito da un loro connazionale.

Il provvedimento vale un anno e stabilisce il divieto di ingresso o la sosta nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici di somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi genere, anche per asporto, nonché di locali di pubblico trattenimento in genere. L’area interessata è l’intero centro storico di Sassari, compresi i principali luoghi di passeggiata e ritrovo presenti in larga parte dell’area urbana. In caso di violazione è previsto un ulteriore inasprimento dei divieti.

I sei nigeriani sono stati individuati dalla Squadra mobile grazie anche alle immagini della rissa ma in seguito si è accertato anche che il circolo in questione fosse privo dei requisiti minimi di sorvegliabilità e con gravi carenze strutturali e igienico-sanitarie; inoltre, al momento del controllo, è stato rilevato un assembramento in corso, per cui sono state elevate sanzioni a carico del gestore e di altri frequentatori del locale, che poi è stato chiuso per trenta giorni e poi per altri tre mesi.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata