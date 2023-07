Piovono pietre e calcinacci dalle verande delle palazzine popolari di via Bottego, una delle vie più importanti del quartiere Latte Dolce di Sassari. Per fortuna al momento del crollo sotto non passava nessuno. Altrimenti sarebbero stati guai seri.

Le abitazioni sono di proprietà Area e le manutenzioni ordinarie non vengono eseguite da anni. Inevitabile quindi il deterioramento dei materiali e i crolli successivi. Una situazione ampiamente risaputa, ad iniziare dai residenti e dai locatari. Ma sinora, nonostante gli inconvenienti, non è stata prospettata alcuna soluzione.

«A parte il decoro, si tratta di un problema di sicurezza importante più volte sottolineato e segnalato ai responsabili - spiega Gianluigi Onida del comitato di quartiere Latte Dolce e Santa Maria di Pisa -. Ma sinora, almeno su questo tema, le risposte sono state praticamente nulle. Il quartiere, malgrado qualche intervento, continua ad essere trascurato. A volte terra di nessuno».





© Riproduzione riservata