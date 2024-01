Come rilanciare i centri urbani dell'Isola. Se ne parlerà giovedì 25 gennaio dalle 9 in poi a Sassari nella sala conferenze di Villa Mimosa. Il convegno “Rigenerazione umana e urbana - Scenari e opportunità per il rilancio dei centri urbani della Sardegna” è organizzato da ANCE Centro Nord Sardegna in collaborazione con ANCE Sardegna.

L’incontro riunisce esperti del settore urbanistico, finanziario, accademico, forze imprenditoriali e sociali ed è rivolto in particolare a imprese, liberi professionisti e amministrazioni pubbliche.

Tra gli interventi previsti dopo l'apertura curata dal presidente di ANCE Centro Nord Sardegna, Silvio Alciator, da segnalare quelli di Vanessa Pesenti, vicepresidente ANCE, di Enzo Pelle, segretario generale FILCA-CISL, dell’ingegnere e architetto Giovanni Maciocco, di Alessandra Casu del Dipartimento architettura, design e urbanistica dell’Università di Sassari e di Giancarlo Bracco, imprenditore del settore real estate.

Dopo una breve pausa l’incontro riprenderà con Gabriele Ruiu, del Dipartimento di scienze economiche e aziendali dell’ateneo sassarese, e proseguirà con Francesca Zaccagnini della Direzione edilizia e territorio ANCE, il direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della Regione Sardegna Giovanni Spanedda e con Paola del Fabro, responsabile del Servizio crediti speciali ed enti della direzione generale del Banco di Sardegna. La conclusione dei lavori sarà affidata al presidente di ANCE Sardegna Pierpaolo Tilocca. Il convegno verrà moderato da Rainer Toshikazu Winter, esperto di edilizia sostenibile.

La rigenerazione urbana, tema di estrema attualità, punta al miglioramento della vita degli abitanti recuperando le strutture dismesse, abbandonate o fatiscenti e ridisegnando il patrimonio ambientale e edilizio, in particolare nelle aree degradate, con una particolare attenzione alla sostenibilità e al risparmio energetico. Nel corso del convegno sarà dato ampio spazio, inoltre, ai dati sullo spopolamento in Sardegna, argomento strettamente legato alla rigenerazione urbana e umana.

