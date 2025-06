Continuano a Sassari i lavori di messa in sicurezza delle strade, diretti dal settore Infrastrutture della Mobilità del Comune. Da oggi e fino alla fine della settimana, salvo contrattempi, saranno coinvolti alcuni tratti di viale Porto Torres, da via Siotto Pintor fino a distributore Eni e dalla rotatoria all’altezza del negozio di Apeddu fino a quella che conduce alla galleria commerciale “Porte di Sassari”.

Si tratta di rifare l’asfalto nei punti più critici e poi nel tracciare la segnaletica orizzontale. Le attività si terranno a traffico aperto su una semicarreggiata per volta e restringimento del flusso veicolare comportando rallentamenti della circolazione.

Il settore Infrastrutture della Mobilità raccomanda a pedoni e automobilisti la massima attenzione e il rispetto della segnaletica di cantiere e delle indicazioni fornite dagli operatori, per salvaguardare la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori.

