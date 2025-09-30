Sassari, condannati a 9 anni per stuproSecondo le accuse avrebbero abusato di un'amica nella notte tra il 9 e il 10 settembre del 2021
Assolti in primo grado dall’accusa di stupro, condannati in Appello a Sassari. Oggi il collegio presieduto da Maria Teresa Lupinu ha emesso la sentenza di 9 anni di reclusione nei confronti di un 23 e di un 26enne sassaresi imputati per violenza sessuale di gruppo.
Secondo le accuse i due avrebbero stuprato l'amica di sempre, una ventenne, nella notte tra il 9 e il 10 settembre del 2021 in una casa del centro storico di Sassari.
Un’azione compiuta, sostiene la procura, senza il consenso della parte offesa e approfittando delle condizioni psicofisiche della giovane, alterate dal consumo di sostanze alcoliche.
Il pm Angelo Beccu aveva sollecitato in primo grado una condanna a 8 anni. A difendere gli accusati l’avvocato Marco Palmieri mentre la legale di parte civile è Laura Secchi.