Nessuno stop alle autovetture con la piazza pedonale a Sassari. L’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Massimo Rizzu rassicura gli automobilisti dopo l’annuncio dell’opera che completerà i lavori cominciati in via Torre Tonda dalla precedente giunta.

«Le macchine potranno continuare a passare per via Brigata Sassari - afferma l’assessore - Si sta portando a termine la pedonalizzazione del solo tratto dove è presente l’aiuola che ci consente di fare l’inversione di marcia».

«La piazza sarà pedonale - continua - e in parte carrabile con degli orari per consentire alle attività di approvvigionarsi con le merci».

L’iniziativa, finanziata con 1 milione e 113mila euro includendo anche la riqualificazione di via Torre Tonda, intende promuovere la socialità: «L’abbellimento di quel tratto permetterà ai cittadini, ai residenti e a chi frequenta la zona di poter usufruire di uno spazio aggiuntivo per poter passeggiare in tranquillità in un’area che consideriamo il salotto della città».

Grazie alla delibera di giunta approvata nei giorni scorsi l’amministrazione comunale intende continuare nel restyling di zone chiave del centro storico come dichiarato nel Documento unico di programmazione, volontà da cui nasceranno anche altre piazze simili a quella prevista tra via Brigata Sassari e via Enrico Costa.

