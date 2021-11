Ha perso il controllo della moto ed è finito fuori strada schiantandosi contro un palo dell’illuminazione. Un motociclista sassarese, G.G. di 42 anni, è rimasto ferito lungo la strada provinciale 60, sulla Buddi Buddi, mentre viaggiava in direzione Sassari.

L’incidente poco dopo le 19 quando per cause ancora da accertare la due ruote ha sbandato impattando in pieno contro un palo. Nello scontro, violentissimo, l’uomo è stato sbalzato dal mezzo per alcuni metri restando miracolosamente cosciente. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che lo hanno immobilizzato e trasportato in codice rosso per dinamica al pronto soccorso del Santissima Annunziata. Per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi. Il 42enne ha riportato un politrauma e alcune contusioni. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e le forze dell’ordine per i dovuti rilievi.

