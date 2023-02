Lampade a led per l'esterno e i locali interni, rifacimento delle facciate, dei marciapiedi e dei camminamenti, creazione di una vasca interrata per raccogliere l’acqua che sarà usata per l’irrigazione degli spazi verdi. Sono gli interventi principali eseguiti dal settore Lavori pubblici del Comune di Sassari nella scuola primaria di Bancali, grazie a un finanziamento ministeriale di 210 mila euro ricevuto l'anno scorso.

I lavori nello stabile di via Bancaleddu sono iniziati a settembre e si sono conclusi pochi giorni fa, senza mai interrompere le attività scolastiche. Tutti gli interventi sono finalizzati a una maggiore sicurezza, all’efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale. La rampa d’accesso e i marciapiedi già esistenti sono stati rifatti e strutturati in modo da consentire l’eliminazione dell’umidità accumulata dalla muratura negli anni e preservarla da nuova risalita. Lungo il perimetro della scuola ne sono stati costruiti di nuovi, con lo stesso sistema per potere confinare e preservare la muratura da deterioramento e ridurre al minimo il rischio di erosione.

Quanto alle acque piovane, oltre al rifacimento dei pluviali, è stata creata una canalizzazione e grazie a una tubazione interrata queste sono allontanate dal perimetro del fabbricato. Un serbatoio interrato permetterà di usarle per innaffiare nuove piantumazioni. Sono stati tagliati gli alberi pericolosi ed eliminate le radici che hanno contribuito al danneggiamento del marciapiede e alla creazione dell’umidità nella scuola. Le nuove piante, rigorosamente locali, sono posizionate in modo che non creino danni neppure in futuro, con le radici o le chiome. L’illuminazione esterna è stata potenziata e all’interno in tutte le stanze sono state messe lampade a Led.

© Riproduzione riservata