Apre una autovettura e tenta di rubare lo stereo ma i carabinieri lo sorprendono. È successo ieri sera a Sassari quando un 54enne sassarese, con alcuni precedenti, ha messo nel mirino un'automobile e il suo contenuto.

È riuscito ad aprire la macchina e ha cominciato a estrarre lo stereo ma il movimento non è passato inosservato. I militari, allertati dalle segnalazioni, sono arrivati sul posto sorprendendo il sassarese. Fermato dalle forze dell'ordine l'uomo si è presentato stamattina in tribunale per la direttissima. Il giudice Paolo Bulla ha disposto per lui l'obbligo di firma.

