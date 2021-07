Un uomo di 52 anni è stato accoltellato nella notte nel quartiere Latte Dolce, alla periferia di Sassari, riportando gravi ferite.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura sassarese, dopo una veloce indagine, hanno individuato e arrestato il presunto aggressore: si tratta di un 52enne che è ora accusato di tentato omicidio.

La vittima, colpita con 11 coltellate all'addome, alle braccia e alla schiena, è stata soccorsa dal 118 ed è ora ricoverata all'ospedale di Sassari: le sue condizioni sono gravi ma la sua vita non sarebbe in pericolo.

Secondo le prime ricostruzioni, a scatenare l'aggressione una banale diatriba basata su pessimi rapporti interpersonali fra vicini di casa.

La vittima sarebbe stata colpita nell’abitazione del vicino e avrebbe poi provato a scappare, sanguinante, verso casa cadendo infine a terra esanime davanti alla moglie.

Ad allertare i soccorsi è stata dunque la donna, che ha chiamato il 118 facendo intervenire un’ambulanza con personale medico.

I poliziotti seguendo le tracce di sangue lasciate dall’uomo sono arrivati all’abitazione del vicino, agli arresti domiciliari e ospite in casa di un amico. L'uomo aveva gli abiti e le braccia ancora sporchi di sangue ed è stato arrestato in flagranza per tentato omicidio.

L’aggressore è già stato accompagnato in carcere a Sassari, a disposizione del Magistrato.

La vittima è rimasta in osservazione in ospedale a Sassari ma non si trova in pericolo di vita.

