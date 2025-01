Rifiutata la lista testi del pm nel processo per la scomparsa del chirurgo Marco Spissu, morto di Covid nell’aprile 2020.

Nei giorni scorsi in tribunale a Sassari il collegio, presieduto dal giudice Giancosimo Mura, ha disposto la non ammissibilità della lista del pubblico ministero Paolo Piras perché presentata tardi. Nel procedimento saranno sentiti i testimoni scelti dalla difesa rappresentata dagli avvocati Giovanni Sechi e Silvio Piras.

L’unico imputato del processo è Fiorenzo Delogu, al tempo dei fatti dirigente dell’Ats, su cui pende l’accusa di omissione d’atti d’ufficio per non aver fatto eseguire il tampone al chirurgo, chiamato per operare un paziente all’interno del Policlinico, dove potrebbe aver contratto il virus.

La Corte d’appello, nei mesi scorsi, aveva assolto tre dirigenti dell’Ats e tre del Policlinico mandando a dibattimento soltanto Delogu. L’avvocata Federica Chironi ha eccepito la nullità del processo perché la parte che rappresenta, la gestione liquidatoria dell’Ats, non era stata citata nel processo in secondo grado. L’istanza è stata però respinta dal Collegio.

