Due uomini arrestati dai carabinieri, ieri in via padre Zirano a Sassari, per rapina aggravata e lesioni.

I militari dell'Arma hanno soccorso una persona che ha riferito di essere stato avvicinata da due sconosciuti che, con la scusa di ricevere una sigaretta, l'avevano picchiato con calci e pugni. La coppia gli aveva anche spruzzato dello spray urticante sul viso per poi scappare dopo aver sottratto al giovane il cellulare e il portafoglio con 75 euro.

I carabinieri, ricevuta la descrizione dei due, fermavano due persone in centro storico che erano in possesso di spray urticante e passamontagna. Arrestati dai militari, sono stati condotti al carcere di Bancali.

