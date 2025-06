Si è tenuta oggi a Sassari in piazza Fiume, come in tutte le province d’Italia, la celebrazione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La ricorrenza ricade il 5 giugno, data in cui nel 1920 la Bandiera dell'Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione dei carabinieri alla prima guerra mondiale. Alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della Provincia, e a numerosi cittadini, l'evento ha visto lo schieramento di un reparto di formazione composto da militari in rappresentanza dei reparti territoriali e di quelli speciali presenti in provincia, oltre ai Labari delle sezioni dell’associazione nazionale carabinieri e quelli delle altre associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Dopo la lettura dei messaggi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dell’ordine del giorno del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, è stata la volta del discorso pronunciato dal comandante provinciale Massimiliano Pricchiazzi. Lo stesso colonnello ha rivolto il proprio saluto alla cittadinanza e alle autorità presenti e ha provveduto a premiare alcuni carabinieri che si sono distinti in attività di servizio. Nel corso dell’anno appena trascorso, dal 05.06.2024 al 04.06.2025, i carabinieri della Provincia di Sassari hanno nel complesso proceduto per oltre il 75% dei reati denunciati, controllando 88.493 veicoli e identificando 127.084 persone, mentre sono stati segnalati 193 giovani quali assuntori di sostanza stupefacente.

Nell’ambito dei controlli sulle strade sono 326 le patenti sospese, 404 le carte di circolazione ritirate e 6334 i punti sottratti. 334 i soggetti arrestati in flagranza di reato e su disposizione delle competenti autorità giudiziarie. 3218 le persone deferite in stato di libertà a seguito della commissione di reati di varia natura; 52 gli arrestati per traffico, spaccio e produzione di sostanze stupefacenti, 3.523 le piante di "cannabis indica" sequestrate, insieme a 57,77 kg di cocaina e oltre 128,92 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Fermato un uomo resosi responsabile del reato di strage nei confronti dei carabinieri di Ozieri, mentre 4 soggetti sono stati arrestati perché ritenuti colpevoli del reato di tentato omicidio e altri 13 poiché responsabili del reato di rapina. Nel settore relativo alla prevenzione delle truffe l’attività di repressione ha consentito di trarre in arresto 8 persone e di deferire in stato di libertà 42 soggetti. Proseguita infine l’attività svolta nell’ambito del “Codice Rosso” che ha determinato l’arresto di 38 soggetti e la denuncia di 285 persone poiché ritenute responsabili dei reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

