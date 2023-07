Interi reparti senz’aria condizionata con i circa 70 anziani costretti a subire il caldo torrido di questi giorni. Succede a Casa Serena, la struttura residenziale per anziani diretta dal Comune di Sassari che si trova ad avere problemi nella gestione dell’impianto di climatizzazione, fuori uso da tempo con effetti negativi sugli ospiti.

La denuncia arriva da Luisa Pani, 46 anni di Porto Torres, uno dei familiari dei tanti pazienti che ospita la struttura. «Le patologie delle persone anziane peggiorano quando il caldo è insopportabile e raggiunge queste temperature – sostiene - un caldo anomalo insostenibile per noi, figuriamoci per le persone fragili. Lasciarli così è disumano, si potrebbero trovare soluzioni temporanee alternative». All’interno di Casa Serena da tre anni ha trovato ospitalità l’anziana madre di 84 anni.

Una struttura che manca di condizionatori nelle stanze e nei corridoi, mentre sono inattivi gli impianti collocati nelle sale comuni e negli spazi dedicati alla lettura. A vivere nel disagio anche gli infermieri e gli operatori socio sanitari, in particolare gli addetti alla preparazione dei pasti, costretti a modificare il menù e a ridurre le pietanze per gli ospiti, limitando l’uso del cucina dove le temperature raggiungono livelli intollerabili. «Sopportare il caldo atroce come quello degli ultimi giorni – aggiunge Luisa Pani – può avere degli effetti deleteri sulla salute fisica e mentale dei pazienti».

La direzione della struttura ha provveduto ad informare della situazione di criticità l’assessorato comunale competente e ancora, oggi, sono in attesa di ricevere risposta.

