Percorso di volontariato e beneficenza a Sassari per i ragazzi e le ragazze del campo scuola della polizia locale. Negli ultimi giorni i partecipanti all'iniziativa hanno acquistato in un supermercato cittadino 500 euro di beni alimentari e prodotti di prima necessità da destinare alle persone più fragili. E, al termine dell'esperienza, hanno collaborato con i volontari della Casa della Fraterna Solidarietà nella preparazione dei pacchi alimentari e nella loro distribuzione, vivendo in modo pratico il senso del servizio alla comunità. La polizia locale, impegnata in prima linea in questo senso, riceve anche i doni dei privati cittadini, purché nuovi o in ottime condizioni, per darli alle famiglie bisognose. Chi desidera partecipare alle raccolte può rivolgersi alla stazione mobile di piazza Castello o al Comando di via Carlo Felice, dove gli agenti forniranno tutte le informazioni necessarie sulle modalità di donazione e sui beni maggiormente richiesti.

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