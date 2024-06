Cadono a pezzi gli stabili comunali di via Paganini nel quartiere di Santa Maria di Pisa a Sassari. Ieri la protesta dei residenti che lamentano l’incuria delle palazzine. «Mi sono trovata sul davanzale - riferisce un’abitante mostrando i frammenti - i pezzi della facciata. Se avessero preso qualcuno in testa sarebbe finito dritto al cimitero».

Davanti all’ingresso dei palazzi si è formato un grosso mucchio di resti dovuto a un recente crollo, ultimo di una serie che perdura da anni. «Sono qui dal 1985 - racconta un altro residente - e, pur avendo segnalato i disservizi, non ho mai visto nessuno fare manutenzione. Chi ha potuto alla fine si è pagato i lavori in proprio». I segni della fatiscenza sono evidenti, come quelli dell’umidità che mostra la sua presenza lungo i muri. «Ma i problemi sono tanti - dichiarano i condomini - e tra questi l’assenza di luce nel cortile o il parco con l’erba altissima». Un’area giochi sommersa dalla vegetazione, impraticabile per i bambini. «Ci sono poi zone - afferma un abitante - dove l’operatore ecologico non pulisce mai perché dice si tratti di proprietà privata. Quando abbiamo chiesto chi sia il padrone non abbiamo avuto risposta».

La protesta degli abitanti (foto Floris)

È il comitato di quartiere Latte Dolce e Santa Maria di Pisa a raccogliere i reclami della popolazione. «Le situazioni di pericolo sono tante - sottolinea un suo esponente, Danilo Farina - Mi auguro che qualcosa cambi, si va avanti così da troppi anni».

© Riproduzione riservata