Il maltempo di questa notte ha fatto cadere l'ennesimo grosso albero non potato nel quartiere Latte Dolce di Sassari, in via Bottego.

Anche stavolta è andata bene, perché vista anche l'ora, non passava nessun pedone. I residenti però vivono da mesi nella paura: alberi e grossi rami cadono infatti a terra come fossero ciliegie. Sinora per fortuna solo automezzi danneggiati.

Nel quartiere Latte Dolce, e in quello attiguo Santa Maria di Pisa, l'ondata di maltempo ha messo ancora una volta a nudo le gravi carenze di manutenzione che si protraggono da decenni: allagamenti e pozzanghere grandi come piscine dappertutto, disagi per circolazione e residenti.

"Gli abitanti quando c'è brutto tempo sono pervasi dal terrore, ma in futuro ci potrebbe essere il rischio che la caduta di un grosso albero venga accettata come un fatto normale - commenta Gianluigi Onida, componente del comitato di quartiere -. Noi con le istituzioni le abbiamo tentate tutte. Risposte davvero poche, a parte la volontà di qualche assessore".



