Un pauroso incidente sulla statale 291 con conseguenze che potevano essere ben più gravi. Per cause ancora da accertare un uomo, 67 anni di Sassari, è rimasto ferito dopo essere uscito fuori strada con la propria macchina nel tratto tra le due uscite per Bancali, in direzione Sassari.

L’auto, probabilmente dopo una manovra sbagliata, è finita sulla cunetta con le ruote per aria. La squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari è intervenuta intorno alle 14.15 per estrarre il conducente dall'interno dell’auto ribaltata, e a mettere in sicurezza lo scenario dell'incidente.

L’uomo, fortunatamente non grave, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale civile del Santissima Annunziata Sassari per accertamenti. Se l’è cavata con qualche escoriazione. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e la Polizia municipale di Sassari.

