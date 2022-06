Brutto incidente automobilistico questa sera a Caniga, borgata alla periferia di Sassari.

Una macchina si è ribaltata dopo averne urtata un’altra nella strada consortile di Maccia d’Agliastru, a poca distanza dalla frazione.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale e un’ambulanza del 118. Proprio quest’ultima ha trasportato il conducente al pronto soccorso per fare degli accertamenti e realizzare delle radiografie per riscontrare eventuali fratture.

Da accertare ancora la dinamica dell’incidente che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe visto una delle due vetture pronta a svoltare in una stradina interna mentre si avvicinava l’altra. Più volte i residenti della zona si sono lamentati delle condizioni del manto stradale, spesso contraddistinto da buche e precarietà, agendo talvolta in prima persona per ripararlo.

