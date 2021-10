L’auto si ribalta strisciando per alcuni metri sull’asfalto e il conducente esce dal veicolo miracolosamente illeso. E’ successo a Sassari, nel quartiere di Sant’Orsola quando, per cause ancora da accertare, l’uomo probabilmente ha urtato contro un marciapiede, ha perso il controllo della vettura che si è capovolta su un fianco finendo in mezzo alla carreggiata.

A seguito dell’incidente si sono spaccati i vetri del parabrezza, il mezzo ha perso alcuni pezzi della carrozzeria ma, per fortuna, in quel momento non transitavano altre vetture e il conducente non ha riportato ferite gravi.

Pochi minuti dopo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo. Soccorso dai sanitari del 118 è stato accompagnato all’ospedale Santissima Annunziata per accertamenti. Piuttosto scosso dall’accaduto, l’uomo se l’è cavata con qualche escoriazione. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso, il ripristino della sicurezza e della viabilità.

