Scontro tra auto e moto alla periferia di Sassari. Il bilancio è di un ferito grave trasportato all’ospedale civile del Santissima Annunziata.

L’incidente in via Domenico Millelire, il solito incrocio critico della frazione di Li Punti. Per cause ancora da accertare, un’auto si è scontrata con una moto, un urto violento che ha sbalzato dalla sella il giovane motociclista finito a terra alcuni metri più avanti. Nell’impatto violento sull’asfalto il ragazzo ha riportato alcune lesioni sugli arti inferiori.

Sul posto i sanitari del 118, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasferito il ferito al pronto soccorso. E’ stato sottoposto ad accertamenti diagnostici per verificare eventuali traumi interni. Le condizioni restano gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nell’intervento di emergenza anche i vigili del fuoco del comando provinciale per la messa in sicurezza della strada e gli agenti della polizia locale per i dovuti rilievi e la disciplina del traffico. Si tratta dell’ennesimo incidente della zona, teatro di gravi sinistri anche mortali, che richiede un intervento serio sulla viabilità, un piano di sicurezza che modifichi le caratteristiche del tratto stradale pericoloso.

