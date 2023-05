Un autista di scuolabus della Provincia di Sassari nei guai dopo essere stato sorpreso alla guida in stato d’ebbrezza.

Le sanzioni sono scattate nel corso di un controllo della Polizia stradale.

L’uomo avrebbe dovuto condurre circa 40 alunni di scuola primaria in gita scolastica, ma – sottoposto ad alcoltest – è risultato positivo. Non solo: non avrebbe rispettato i tempi di riposo previsti dalla legge.

Accertate le violazioni e adottati i provvedimenti del caso, è stato richiesto il cambio di conducente all’azienda di noleggio bus, per consentire alla scolaresca di raggiungere la destinazione della gita in piena sicurezza.

(Unioneonline/l.f.)

