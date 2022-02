In aumento poveri e senzatetto a Sassari. Un fenomeno preoccupante, confermato anche dalle file che si formano giornalmente presso la Caritas e in altre associazioni di volontariato o istituti religiosi.

"I senzatetto o senza fissa dimora ora si stanno concentrando in via Padre Zirano, presso la fermata degli autobus - spiega Asia, 57 anni, dell'associazione Alliance of Guardian Angels, che ha riaperto i battenti qualche mese fa -. Molti purtroppo i giovani emarginati, a cui tentiamo di dare conforto e beni di prima necessità, che ci forniscono in maniera gratuita supermercati ed esercizi commerciali".

I problemi non sono solo in questa fascia di età. "Ci sono anche molti anziani soli e indigenti, che non si rivolgono agli assistenti sociali". E sono diversi a vivere nei sotto scala.

"Ieri sera abbiamo fornito viveri ad uno straniero che dorme da tempo in un sottoscala di via XXV aprile. Ma non è il solo in città in queste condizioni", precisa Asia, che aggiunge: "La pandemia ha ovviamente acuito questa situazione di disagio sociale. Noi cerchiamo di collaborare con le istituzioni, ma avremmo bisogno anche di altri volontari, per far fronte in maniera ottimale a tutte le esigenze. La situazione a Sassari è davvero difficile e non bisogna trascurare la gravità dei disagi di cui purtroppo soffre una fascia di popolazione, che ha sempre maggiore bisogno di indumenti e cibo".

