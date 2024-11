Due defibrillatori installati nella sede di Caniga, corsi di prima emergenza e vaccinazione antinfluenzale gratuita per tutti i lavoratori. L'azienda trasporti pubblici di Sassari punta sulla prevenzione dei 290 dipendenti e dei 17 milioni di passeggeri trasportati in un anno. Due iniziative che oltre a garantire maggior salute nei luoghi di lavoro, uffici, officine e magazzini, offrono sicurezza anche in caso di emergenze che dovessero verificarsi nei pressi della sede alla periferia della città, con il personale pronto ad intervenire dopo aver partecipato ai corsi di formazione.

Le statistiche dicono che il 5% degli arresti cardiaci si verificano nei luoghi di lavoro. Anche la campagna vaccinale antinfluenzale, offerta gratuitamente a tutto il personale Atp, mira non solo a tutelare i lavoratori, ma anche l'utenza.

Nel video, l’intervista al presidente Atp, Paolo Depperu.

