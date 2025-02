Nuovi dirigenti nella rinnovata macrostruttura comunale di Sassari. Il sindaco Giuseppe Mascia ha attribuito gli incarichi dirigenziali, dalla durata triennale, che entreranno in vigore dal 10 febbraio. Sarà Giovanni Agatau a guidare il settore Edilizia privata, Attività produttive, Pianificazione territoriale e Paesaggio mentre Roberto Campus si occuperà di Politiche educative giovanili, sportive e patrimoniali.

A dirigere Cultura e Turismo sarà Marge Cannas, Maria Laura Cucci resta invece al settore Politiche per il personale così come Fabio Emanuele Massimo Spurio nel settore Infrastrutture della mobilità e traffico e Daniela Marcellino al settore Affari generali, ora insieme a Protocollo e Notifiche.

Alberto Mura diventerà dirigente del settore Diritti sociali, Inclusione e pari opportunità, Mario Mura viene confermato al settore Politiche finanziarie e tributarie, così come Pier Giovanni Melis per il settore Lavori pubblici e Manutenzione del patrimonio comunale e Giovanni Alberto Serra per la Polizia locale.

Il settore Contratti pubblici e Servizi alla cittadinanza sarà diretto da Giuseppina Soddu, a Toni Solinas è affidato il settore Politiche della Casa e Giovanni Antonio Pisoni quello dell’Ambiente e Verde pubblico. Al direttore generale Claudio Castagna è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del settore Innovazione tecnologica e Smart City.

