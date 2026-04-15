Modifiche alla viabilità per sabato 18 aprile a Sassari. A renderle necessarie la manifestazione religiosa promossa per l’arrivo in città del nuovo arcivescovo, monsignor Francesco Soddu.

Coinvolte in particolare dall’evento piazza Santa Caterina e piazza Duomo dove si prevede un grande afflusso di persone, oltre alla presenza di autorità religiose, civili e militari, associazioni e gremi. Per consentire lo svolgimento delle iniziative in sicurezza, dalle 10 alle 20 del 18 aprile, e fino al termine della manifestazione, ci sarà il divieto di sosta e fermata in piazza Mazzotti, nelle tre file di stalli di fronte ai civici 1 e 3 e in via Ospedale Militare, dove indicato dalla segnaletica.

Sarà anche vietato il transito con chiusura al traffico dalle 17 alle 20 e fino al termine della manifestazione in piazza Mazzotti, in corrispondenza dell'incrocio con via Margherita di Castelvì, verso piazza Duomo, in vicolo del Campanile e in piazza Duomo. In caso di alta concentrazione di traffico pedonale, la Polizia locale coordinerà ogni altra chiusura e presidio si rendessero necessari per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

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