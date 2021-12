Un uomo di 54 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Sassari perché ritenuto responsabile di una serie di furti, rapine, danneggiamenti e ricettazioni commessi proprio a Sassari negli ultimi vent’anni.

Case, negozi e automobili i suoi obiettivi preferiti. E il suo modus operandi era sempre lo stesso: commetteva dei furti, specialmente in appartamento e negli abitacoli delle auto, per poi mettere in vendita i beni asportati.

Dopo l’ennesimo episodio, era stato anche posto ai domiciliari, ma era ugualmente uscito di casa per commettere altri reati. Dovrà per questo rispondere anche di evasione.

Ora è finito nel carcere di Bancali, dove sconterà una pena complessiva di sei anni e 4 mesi.

