I narratori e i performer di Tusitala, ABC Animazione, Teatrodanza Jana e Animabimbbi Magorì inviteranno bambine e bambini tra 5 e 10 anni ad immergersi in un progetto di animazione teatrale dedicato ai personaggi e alle tradizioni del Carnevale Sardo, come Su Componidori, il capo corsa della Sartiglia di Oristano. L'appuntamento è per domani alle 17 alla Libreria Dessì di Sassari.

"Storie di Carnevale” è realizzato all’interno del progetto “Racconti Erranti”. Lo spazio espositivo della libreria Dessì si trasformerà in un palco teatrale interattivo, con musiche, luci ed effetti scenici realizzati da Geibeche service, in cui i bambini potranno dar vita ai personaggi dei loro costumi di Carnevale supportati dallo staff e dai truccabimbi di Tusitala.

Nella seconda parte della serate arriveranno le Janas, le fate della tradizione sarda, che guideranno i bambini attraverso la danza e il gioco alla Conoscenza del Carnevale: la festa d’inverno scrigno di tesori antropologici che raccontano la Sardegna arcaica e i suoi antichi abitanti.

Con il gioco delle nuvole, la danza del bruco e delle emozioni , Marta la matta, e tante altre sorprese le Janas del Teatrodanza Jana di Sassari, insegneranno ai bambini chi sono: Dionisio, Maimone e Giorgi, perché a carnevale Luce e Ombra ballano insieme, perché il Carnevale è la festa delle maschere e dei coriandoli.

