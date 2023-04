Ancora grave situazione gestionale e finanziaria all'opera Gesù Nazareno di Sassari, struttura che si occupa del recupero di soggetti con disabilità intellettiva e autistica (90 dipendenti). Lo denunciano in un comunicato i sindacati CGIL, CISL e UIL funzione pubblica.

«La grave situazione economico finanziaria che da anni attanaglia la struttura di riabilitazione - precisano i sindacati - sarà oggetto di confronto e dibattito in una assemblea del personale, convocata lunedì 3 aprile, alle ore 12, presso la struttura.Ai lavori parteciperà anche il Direttore generale oltre a dirigenti sindacali, lavoratrici e lavoratori. Si aprirà un confronto per fare il punto della situazione, in particolar modo sui ritardi dei pagamenti delle retribuzioni e sulle iniziative che si stanno portando avanti per rivendicare l'aggiornamento delle tariffe sulla riabilitazione».



