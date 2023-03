A Sassari, nel quartiere Santa Maria di Pisa, conta dei danni, che dovrebbero essere ingenti, provocati dal vento di questi giorni. Che ha fatto cadere grossi rami di alberi non potati, a ridosso di strade e abitazioni.

Fatto ampiamente previsto, specie in piazza Perosi, dove si sono susseguiti gli interventi dei vigili del fuoco a causa di grossi rami spezzati dalla furia delle raffiche, caduti per terra e sul manto stradale. Per fortuna anche questa volta nessuno si è fatto male.

Nel clima di emergenza i vigili del fuoco, muniti di scale, hanno provveduto anche alla potatura delle parti più pericolose dei grandi arbusti. Che certamente, come da tempo sostengono i residenti, si sarebbe dovuta per prevenzione eseguire prima. Ma i conflitti di competenze tra Area (proprietaria degli stabili) e Comune non sono stati ancora risolti. Un fatto che si trascina da troppo tempo e sta esasperando gli abitanti del quartiere.

«Segnaliamo le stesse cose da mesi e nessuno fa niente - afferma Gianluigi Onida, del comitato di quartiere Latte Dolce e Santa Maria di Pisa -. Solo per un miracolo anche stavolta non ci sono stati danni alle persone. A noi poco interessano i conflitti di competenze, ci interessa che i problemi vengano risolti. In questi casi - conclude - occorrerebbe solo un minimo di buon senso».



