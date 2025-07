Nel primo semestre 2025 lo scalo marittimo di Porto Torres fa registrare un più 7 per cento di passeggeri in transito rispetto allo scorso anno. Secondo i dati diffusi dall’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna nel porto turritano, nel periodo compreso da 1 gennaio al 30 giugno, sono sbarcate 175.270 persone e partite 138.113, per un totale complessivo di 313.383 mila viaggiatori in transito, un andamento positivo per una stagione ancora in pieno fermento, dove i maggiori afflussi si registrano nei mesi di luglio e agosto. Lo scalo del Nord Ovest cresce nei numeri e si conferma strategico.

Un trend consistente secondo i dati forniti dalla Port Authority rispetto al 2024, quando nello stesso periodo si calcolavano 291.446 passeggeri in transito. «Una crescita il cui andamento complessivo potrà essere quantificato alla chiusura del 2025, quando sarà possibile valutare i flussi sia del mercato domestico e internazionale», sottolinea l’Autorità di sistema portuale.

Il porto si trova in una fase di riprogrammazione delle opere portuali infrastrutturali per circa 200 milioni di euro, interventi in progettazione già finanziati e altri da finanziare, ma che delineano il futuro dello scalo che determinerà la destinazione esclusiva del porto commerciale alle navi passeggeri, separandolo dal porto industriale riservato solo al traffico merci, come annunciato dal presidente della Port Authority Massimo Deiana: «La banchina Alti fondali, insiemea alla Darsena nel suo lato esterno diventerà approdo commerciale e scalo privilegiato per le navi da crociera».

