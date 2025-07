Una foto in una delle splendide realtà che compongono l’Unione dei Comuni del Coros, una immagine in uno territori che raccontano storie, tradizioni e culture diverse. E’ il contest fotografico “#LeggereInCoros” che consiste nello scattare una foto mentre si legge in un luogo riconoscibile di uno dei nove comuni del progetto LinC – Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri e Usini- per partecipare al concorso che mette in palio buoni libri per un valore di 450 euro.

Le foto saranno pubblicate il 15 settembre nei canali social dell’Unione dei Comuni del Coros. Saranno i numeri degli “I like” su Facebook a decretare il voto finale. Per partecipare è necessario leggere nel posto preferito del paese, dove scattare una foto da inviare a servizi online@corosfigulinas.it. Il progetto è realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura nell’ambito di “LinC – Leggere in Coros”. Il contest mira a valorizzare i territori del Coros, la loro cultura e tradizione.

