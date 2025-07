La dignità e il coraggio dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino raccontati ai bambini, storie di legalità e di lotta contro la mafia per una giornata all’insegna della giustizia, il valore per il quale hanno sacrificato la loro vita i due magistrati. In questo contesto i piccoli del centro estivo Ludolandia, di Porto Torres, hanno vissuto una giornata dedicata all’evento “La mafia spiegata ai bambini” per non dimenticare la strage di via d’Amelio, il 19 luglio del 1992, in cui morirono il giudice Borsellino e la sua scorta, vittime di Cosa Nostra come il collega Falcone, ucciso il 23 maggio dello stesso anno insieme alla moglie e ai militari della scorta. Seduti per terra uno accanto all’all’altro, i bambini hanno ascoltato la lettura dei brani del presidente di Ludolandia, Giovanni Cordella, tratti dal libro “Papere contro la Mafia- una storia di Giovanni Falcone” scritto dal noto scrittore Antonio Ferrara. Presenti anche il presidente del consiglio Franco Satta, il vicesindaco Alessandro Carta, l’esponente di Libera, Lello Cau, la commissario Virginia Martinazzi, dirigente Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Sassari, insieme all’ispettore di Porto Torres, Ottavio Algisi. Al termine è stata svelta una targa ricordo in omaggio agli uomini di Stato che hanno sacrificato la loro vita per difendere la legalità con su scritto “A tutti i bambini che nella loro semplicità riescono a vedere molto meglio dei grandi quanto assurdo e inutile sia il sistema mafioso”.





© Riproduzione riservata