La pressione dei malati di Covid 19 aumenta ed arrivano altri provvedimenti da parte delle autorità sanitarie, per rinforzare i reparti dedicati alle cure della malattia pandemica. In provincia di Sassari, per l'attivazione di 18 posti letto anti Covid dell'ospedale di Alghero, è stata predisposta la chiusura del reparto Lungodegenza dell'ospedale Alivesi di Ittiri. Ma è stata anche predisposta la chiusura del reparto Clinica medica dell'ospedale San Pietro di Sassari.

I pazienti saranno trasferiti in altri ospedali o padiglioni interni, mentre il personale medico, infermieristico e ausiliario andrà in dotazione in Terapia sub intensiva Covid dell'ospedale sassarese.

Lo rende noto il Direttore sanitario Francesco Luigi Bandiera e il Commissario straordinario Antonio Lorenzo Spano.

Il provvedimento, secondo i dirigenti, si rende tra l'altro opportuno "per la recrudescenza dell'attuale pandemia e per l'incremento presso le strutture ospedaliere sassaresi di pazienti Covid, provenienti anche dalla Gallura, che rendono necessaria una riorganizzazione interna del presidio ospedaliero sassarese".



