«Il presidente Solinas firmi per mandare in appalto l’ultimo tratto della Sassari-Alghero. Non deve chiedere né all’Europa né al governo amico». L’opposizione di centrosinistra in Consiglio comunale fa pressing per il completamento della quattro corsie. Mancano circa 4 chilometri. Ci sono progetto e risorse.

«Diamo seguito immediato all’assemblea del Nord Sardegna. Si faccia almeno ciò che dipende da noi, dalla Regione», scrivono i gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e PD, ricordando che già nel settembre 2022 in piena campagna elettorale per le politiche, il presidente Solinas aveva assicurato l’imminente appalto dei lotti 1 più circonvallazione urbana e del lotto 4, bretella per l’aeroporto, indicando anche la copertura delle risorse aggiuntive, da reperire mediante definanziamento di un tronco della strada 554 nel cagliaritano.

«Solinas è commissario delle opere strategiche in Sardegna dal settembre 2020, ha da tempo le risorse, i progetti esecutivi e definitivi per procedere con l’appalto Anas. Ma resta immobile», fanno notare gli avversari politici.

