Un supermercato di Sassari nei guai per aver venduto superalcolici a un ragazzino quindicenne, proprio sotto gli occhi degli agenti in borghese della Polizia locale.

I vigili sono intervenuti subito, fermando il ragazzino, cui sono state sequestrate le bottiglie e che è stato poi riaffidato al padre.

Per il negozio sono invece scattati i provvedimenti: per la somministrazione di alcolici ai minori la normativa nazionale prevede la sanzione da 250 a mille euro. In caso di recidiva si applica la sanzione da 500 a 2mila euro, con sospensione dell'attività per tre mesi. l padre. Il negozio, se trovato a reiterare il comportamento illecito, rischia la sospensione per trenta giorni dell'attività.

In totale nel fine settimana i vigili sassaresi hanno effettuato controlli in una cinquantina di attività tra in circoli, bar, negozi e supermercati in tutto il territorio comunale.

"I controlli della Polizia locale di Sassari – spiega il Comando – mirano ad arginare il fenomeno sempre più preoccupante della vendita di alcolici ai minorenni. Il divieto riguarda i minori di anni 18, ultra-sedicenni, mentre la somministrazione di alcolici ai minori di anni 16 è sanzionata penalmente dall'articolo 689”.

