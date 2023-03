Un negoziante che vendeva alcolici a un minorenne e un esercente di un circolo che serviva superalcolici a un ragazzino di quindici anni: è quanto hanno scoperto, nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia locale a Sassari.

Per quanto riguarda il primo locale, in via Roma, è scattata, come disposto dal sindaco Nanni Campus, la chiusura nelle ore serali per un mese, dalle 16 alle 8 del giorno successivo.

Il secondo esercente dovrà invece rispondere penalmente della sua condotta: la somministrazione di alcolici ai minori di anni 16 è sanzionata penalmente dall’articolo 689.

