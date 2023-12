Questione di pelle, nel senso di pelle bovina, ovina, caprina, vitellina, di cuoio da lavorare per farne cinture, borsette, zaini, oggettistica che diventa arte. Giovedì dalle 10 alle 13 il Salone delle Botteghe nel padiglione dell'Artigianato di Sassari ospita il primo dei laboratori artigiani di Natale grazie all'iniziativa della Confartigianato sassarese.

L'artigiano Alessio Orrù di Nurallao dell’azienda Cosingius proporrà una dimostrazione della lavorazione della pelle con la quale realizza zaini, cinture e scarpe.

L’iniziativa di giovedì sarà la prima del periodo natalizio cui seguiranno quelle sulla lavorazione del legno e della ceramica.

«Sarà un'occasione imperdibile per entrare nel mondo affascinante e meticoloso della lavorazione artigiana della pelle», commentano Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Sardegna, e Marco Rau, presidente di Confartigianato Sassari. «Orrù è infatti noto per la sua maestria e passione nel creare manufatti in pelle di altissima qualità; per questo condividerà i suoi segreti e le tecniche tramandate di generazione in generazione».

