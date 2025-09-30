Nuovi locali da oggi a Sassari per la microchippatura dei cani. Li ha messi a disposizione il Comune in via Poligono per l'iniziativa a cura del Servizio tutela animali da affezione e prevenzione del randagismo dell’Asl di Sassari. Con la neo struttura, individuata e preparata con la supervisione del Servizio Tutela animali da affezione e prevenzione del randagismo del settore Ambiente, riparte l’attività con cadenza mensile.

Il prossimo appuntamento è già in calendario il 29 ottobre dalle 9 alle 11. Nella giornata odierna a fronte di 45 richieste esaudibili, sono stati microchippati 43 cani.

Al momento della microchippatura gli animali non devono avere pulci, zecche o altri parassiti mentre i cani aggressivi o di grossa taglia devono avere la museruola.

Gli accompagnatori devono presentarsi con un documento d’identità, la tessera sanitaria e la scheda anagrafica del proprio cane. Hanno la priorità i residenti e i domiciliati a Sassari, ma saranno accettati circa 40 cani secondo l’ordine di arrivo. L’applicazione del microchip, totalmente gratuita, permette di identificare il cane e il proprietario. Come ricordano Asl e Comune, la microchippatura è un obbligo di legge.

