Acque agitate a Casa Serena a Sassari dopo un periodo di relativa calma. Da qualche settimana è in corso un tavolo di confronto tra i sindacati Cgil-Cisl-Uil e la cooperativa Seriana 2000 che gestisce la struttura comunale. Il motivo della convocazione da parte delle segreterie confederali si basa sul presunto mancato rispetto dei numeri stabiliti per i turni degli operatori socio-sanitari.

Il rapporto numerico tra oss e pazienti sarebbe infatti, durante il servizio serale, di un professionista per 24/27 anziani e, in un altro nucleo, di uno per 16/17 presenze. Cifre non ritenute congrue e che hanno provocato i malumori dei dipendenti, in realtà manifestatisi in parte dopo l’insediamento della società avvenuto a giugno dello scorso anno. L’azienda di Cesenatico era subentrata alla Coopas, titolare dei servizi per 25 anni, e ora guida la Casa dove si trovano 88 ospiti e lavorano una 70ina di persone circa.

