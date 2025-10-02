Erano accusati di lesioni e sono stati condannati al pagamento di una multa. Questa la sentenza pronunciata nei giorni scorsi in tribunale a Sassari dalla giudice Silvia Masala contro due sassaresi di 54 e 49 anni.

Nel maggio 2020, all’esterno del supermercato Eurospin in via delle Conce, si sarebbe consumato, secondo l’imputazione, un pestaggio ai danni di un algerino 58enne. La dinamica ripresa dalle telecamere, e riferita in Aula, riprende la coppia avvicinarsi all’extracomunitario, colpendolo sul volto e, una volta riverso a terra, aggredendolo con alcuni calci sulla testa.

La vittima sviene e si risveglia all’ospedale con ferite multiple al volto e alla mano, e una prognosi di sette giorni. A scatenare tanta furia sarebbero state delle presunte offese fatte dall’algerino alla compagna di uno degli imputati.

Uno di loro sarebbe stato agli arresti domiciliari arrivando sul posto dopo i messaggi che gli segnalavano le supposte insolenze. Per l’avvocato della parte civile, Bruno Conti, come ha ricordato in discussione «la dinamica è a senso unico, una vittima e due aggressori. Iniziano assieme l'aggressione e la concludono insieme».

Per gli avvocati della difesa, Marco Manca e Maria Lia Basoli, che si sono soffermati sul contesto di disagio in cui sarebbero avvenuti i fatti, il video sarebbe stato ritagliato ad arte. E se il pm aveva sollecitato una condanna per un imputato a un anno e per l’altro a un anno e 3 mesi, la giudice ha invece disposto una multa di 1350 e 700 euro, oltre alla provvisionale per i danni subiti dalla persona offesa e le spese di costituzione di parte civile.

