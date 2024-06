Ritorna il medico a Palmadula, borgata di Sassari, dopo anni di assenza. Una dottoressa ha fatto domanda per poter esercitare in uno dei locali di piazza Assunta, di proprietà della Regione e dato in comodato d’uso gratuito al Comune, che lo ha reso agibile attraverso diversi lavori dopo il crollo della struttura nel 2020.

A dare il via libera all’iniziativa la giunta comunale che, nei giorni scorsi, ha approvato la domanda della professionista e concesso in locazione i 60 metri quadri dell’immobile con un canone agevolato.

Sottolineando «la rilevanza degli scopi sociali perseguiti nel rispetto delle esigenze primarie della collettività» e riconoscendo come il servizio di medicina di base a Palmadula sia stato assente per diversi anni «a causa delle note difficoltà a livello regionale di garantire tale fondamentale presidio sanitario per le sedi disagiate».

Ora perché possa cominciare l’attività servono i permessi della Asl e poi la borgata potrà di nuovo avvalersi di un medico.

